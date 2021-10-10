Бизнесмен из Москвы осуществил мечту мальчика из Башкирии, который потерял руки

В июле Башкирию поразил жуткий несчастный случай. В Туймазинском районе 10-летний мальчик полез в трансформаторный щит, где застрял его мячик, и получил сильнейший удар током.

Ребёнок получил тяжёлые травмы и даже пережил ампутацию обеих рук. После долгой реабилитации мальчик снова возвращается к жизни. Учится ухаживать за собой без рук и продолжает мечтать.

Так, одно из желаний 10-летнего подростка было прокатиться на Ламборгини. И этой мечте было суждено сбыться. Бизнесмен из Москвы пригласил семью в столицу, полностью оплатил перелет и проживание ребёнка и его мамы и, конечно, прокатил мальчика на машине мечты.