В Башкирии вновь ищут подростка, который пропал 20 лет назад

Сотрудники правоохранительных органов Башкирии возобновили поиски подростка, который пропал 20 лет назад.
2 октября 2001 года 13-летняя Татьяна Артемьева без вести пропала по пути из родной деревни Кош-Елга в посёлок Приютово. Тогда, 20 лет назад, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». До сих пор дело не раскрыто.
Приметы пропавшей: рост 155 см, телосложение среднее, лицо овальной формы, волосы темные, средней длины, прямые брови, прямой нос, тонкие губы, карие глаза.
В день пропажи Татьяна была одета в кожаную куртку темно-зеленого цвета, белую водолазку, черные брюки, черные колготки и черные туфли.
Всех, кто может обладать информацией̆ о местонахождении похожего человека, просят связаться с Белебеевским межрайонным следственным отделом СКР по Башкирии по телефону: 8 34786 4 05 59.