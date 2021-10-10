В Башкирии вновь ищут подростка, который пропал 20 лет назад

2 октября 2001 года 13-летняя Татьяна Артемьева без вести пропала по пути из родной деревни Кош-Елга в посёлок Приютово. Тогда, 20 лет назад, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». До сих пор дело не раскрыто.