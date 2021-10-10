Уроженец Башкирии был на борту разбившегося в Татарстане самолёта

В Татарстане зафиксирована крупная трагедия. Самолёт L-400 с парашютистами пропал с радаров, а после совершил жёсткую посадку.

Стало известно, что самолёт разбился в 6 км от Мензелинска, откуда он и вылетел. На борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительной информации, погибли 19 человек, у трёх диагностированы тяжёлые травмы.