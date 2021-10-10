В Башкирии отмечена положительная тенденция по увеличению объема вакцинации

Главный вопрос, который обсуждали участники встречи – темпы вакцинации от коронавируса и усиление ограничительных мер для всех не вакцинированных. Напомним, с 27 октября планируется ограничить посещение культурных, спортивных площадок и торговых центров для тех, кто не может предоставить сертификат о вакцинации.