В Башкирии отмечена положительная тенденция по увеличению объема вакцинации

Накануне, 9 октября, Глава Башкирии провёл заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Главный вопрос, который обсуждали участники встречи – темпы вакцинации от коронавируса и усиление ограничительных мер для всех не вакцинированных. Напомним, с 27 октября планируется ограничить посещение культурных, спортивных площадок и торговых центров для тех, кто не может предоставить сертификат о вакцинации.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что в последние дни специалисты отмечают тенденцию по увеличению объемов вакцинации.
Также Радий Хабиров отметил, что рассмотрел обращение главных врачей девяти больниц Башкирии, которые попросили ввести обязательную самоизоляцию для граждан с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Глава региона пообещал озвучить принятое решение после праздников 12 октября.