В Башкирии отмечена положительная тенденция по увеличению объема вакцинации

Накануне, 9 октября, Глава Башкирии провёл заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Фото №1 - В Башкирии отмечена положительная тенденция по увеличению объема вакцинации

Главный вопрос, который обсуждали участники встречи – темпы вакцинации от коронавируса и усиление ограничительных мер для всех не вакцинированных. Напомним, с 27 октября планируется ограничить посещение культурных, спортивных площадок и торговых центров для тех, кто не может предоставить сертификат о вакцинации.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отметил, что в последние дни специалисты отмечают тенденцию по увеличению объемов вакцинации.

Люди начали активно прививаться. Только за последние сутки мы фиксируем рост на 18% – в пункты вакцинации пришли 23 784 человека. Всего первым компонентом привились 1 338 992 человека. Полностью завершили вакцинацию 1 221 742 человека. Вместе с тем заболеваемость пока растёт.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии 

Также Радий Хабиров отметил, что рассмотрел обращение главных врачей девяти больниц Башкирии, которые попросили ввести обязательную самоизоляцию для граждан с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Глава региона пообещал озвучить принятое решение после праздников 12 октября.

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