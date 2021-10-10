В Башкирии иномарка съехала в кювет: пострадали две девочки

На 5 км автодороги между населенными пунктами Шафраново и Нижнее Аврюзово 37-летняя женщина за рулём «Шевроле Нива» съехала в кювет. Машина получила механические повреждения. В аварии пострадали водитель и её дочки 13 и 7 лет. Им потребовалась госпитализация. Также в авто находились 39-летняя подруга автоледи и её 14-летняя дочь – они не пострадали.