В Башкирии иномарка съехала в кювет: пострадали две девочки

Накануне, 9 октября, в Альшеевском районе зафиксирована серьёзная авария. Подробности инцидента сообщает региональная Госавтоинспекция.
На 5 км автодороги между населенными пунктами Шафраново и Нижнее Аврюзово 37-летняя женщина за рулём «Шевроле Нива» съехала в кювет. Машина получила механические повреждения. В аварии пострадали водитель и её дочки 13 и 7 лет. Им потребовалась госпитализация. Также в авто находились 39-летняя подруга автоледи и её 14-летняя дочь – они не пострадали.
Известно, что женщина имеет 8-летний стаж вождения. Подруги с детьми возвращались из леса, где они собирали грибы. Будет проведено химико-токсикологическое исследование, чтобы выявить, были ли женщина за рулем пьяна.
Фото: ГИБДД РБ.