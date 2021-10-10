На борту упавшего в Татарстане самолёта было четыре человека из Башкирии

Сегодня, 10 октября, в 6 км от Мензелинска разбился легкомоторный самолёт L-400. На борту воздушного корабля находилось 23 человека.

Стало известно, что на борту самолёта находилось четыре парашютиста из Башкирии. Дмитрий Дербышев и Вадим Фахрутдинов выжили. К сожалению, при крушении погибли Павел Музыченко и Динар Давлетгареев. Всего на борту рухнувшего самолёта скончались 15 спортсменов.

Известно, что парашютисты должны были совершить по одному спортивному прыжку. По предварительной информации, крушение произошло из-за проблемного двигателя. Самолёт даже не успел подняться на нужную высоту. Два пилота действовали по инструкции. К сожалению, от беды это не уберегло.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов объявил 11 октября днём траура в регионе.