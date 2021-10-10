Врачи из Башкирии выехали в соседний регион оказать помощь отравившимся алкоголем

Из Башкирии в соседний регион отправились главный внештатный токсиколог Башкирии Гузель Биктимирова, токсиколог Марьям Шарипова, реаниматологи Евгений Сырчин и Сергей Клявлин. Также на помощь к медикам Оренбурга прибыли врачи и из других регионов.