Врачи из Башкирии выехали в соседний регион оказать помощь отравившимся алкоголем

В Оренбургской области зафиксировано массовое отравление людей суррогатным алкоголем. Медики из Башкирии отправились на помощь отравившимся гражданам.
Известно, что алкоголем отравились уже 64 человека. От интоксикации суррогатом скончались 32 пациента.
Из Башкирии в соседний регион отправились главный внештатный токсиколог Башкирии Гузель Биктимирова, токсиколог Марьям Шарипова, реаниматологи Евгений Сырчин и Сергей Клявлин. Также на помощь к медикам Оренбурга прибыли врачи и из других регионов.
По некоторым данным, суррогатный алкоголь мог попасть и на территорию Башкирии.