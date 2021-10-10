Врачи из Башкирии выехали в соседний регион оказать помощь отравившимся алкоголем

В Оренбургской области зафиксировано массовое отравление людей суррогатным алкоголем. Медики из Башкирии отправились на помощь отравившимся гражданам.

Фото №1 - Врачи из Башкирии выехали в соседний регион оказать помощь отравившимся алкоголем

Известно, что алкоголем отравились уже 64 человека. От интоксикации суррогатом скончались 32 пациента.

Из Башкирии в соседний регион отправились главный внештатный токсиколог Башкирии Гузель Биктимирова, токсиколог Марьям Шарипова, реаниматологи Евгений Сырчин и Сергей Клявлин. Также на помощь к медикам Оренбурга прибыли врачи и из других регионов.

По некоторым данным, суррогатный алкоголь мог попасть и на территорию Башкирии. 

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