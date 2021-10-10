Житель Башкирии скончался в пожаре на глазах у сына

В деревне Староалексеевка Кармаскалинского района зафиксирован смертельный пожар. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

На личном участке было расположено два дома. В одном из них жил 68-летний мужчина, а в другом – его 36-летний сын. Накануне, 9 октября, пенсионер протянул электрический провод от своего жилища к бревенчатому чулану сына. В будущем сельчанин планировал провести электричество.

Ночью произошло возгорание в углу у чулана. Запах гари спящие жильцы почувствовали не сразу, а после бросились тушить возгорание. К сожалению, в огне погиб пожилой отец. Его тело было найдено внутри дома у выхода.