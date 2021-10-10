16 погибших: подробности авиакатастрофы с парашютистами в Татарстане

В Татарстане сегодня разбился самолёт с парашютистами на борту. Выжить удалось шестерым, погибли 16 человек. Среди них четыре спортсмена из Башкортостана, в том числе бывший руководитель республиканского конгресс-бюро Павел Музыченко, уфимский бизнес-коуч Динар Давлетгареев.

Имена ещё двоих башкирских парашютистов уточняются. Двоим жителям Башкирии, Дмитрию Дербышеву и Вадиму Фахрутдинову, удалось выжить в авиакатастрофе. Родственников погибших и пострадавших спортсменов из Башкортостана просят связаться с заместителем руководителя исполкома Мензелинского района Татарстана Нэлой Бикеевой по номеру 8 937 291 74 06 для оказания всей необходимой помощи.

Фото №1 - 16 погибших: подробности авиакатастрофы с парашютистами в Татарстане

Напомним, самолёт L-410 при взлёте не смог набрать высоту и совершил жесткую посадку недалеко от Мензелинска. Спастись удалось тем, кто находился в хвостовой части воздушного судна. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра, и почти сразу с ним была потеряна связь. На борту находились более 20 человек. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Центрального МСУТ Следственного комитета России
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями