16 погибших: подробности авиакатастрофы с парашютистами в Татарстане

Борт вылетел из Мензелинска в 9 утра, и почти сразу с ним была потеряна связь. На борту находились более 20 человек. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Центрального МСУТ Следственного комитета России