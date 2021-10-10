Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

На этой неделе в Оренбургской области был арестован подозреваемый в массовом убийстве студенток из Башкортостана. Александра Лазарева суд отправил на два месяца в СИЗО. Следствие вменяет ему 5 тяжких статей – теперь мужчине грозит пожизненный срок. Специальный корреспондент телеканала БСТ провел свое расследование в Оренбургской области. Шокирующая реконструкция всех событий, интервью родственников студенток и предполагаемого убийцы, а также эксклюзивные подробности, которые ранее не озвучивались нигде, – в нашем специальном репортаже.

Его сопровождает конвой из нескольких сотрудников полиции и с десяток бойцов ОМОНа – того, кто сделал известным на всю страну глубинку Оренбургской области, город Гай. По версии следствия, в последний день сентября Александр Лазарев изнасиловал и убил студенток из Башкирии, а затем поджег квартиру с их телами.

Пустой взгляд в пол, он игнорирует вопросы журналистов. Но от молчания душегуба становится еще страшнее. Родители погибших до сих пор не понимают, за что такая участь выпала на долю их дочерей. 

Фото №1 - Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

К дому, где произошло зверское убийство, местные жители несут цветы. Жертвами Лазарева стали 18-летняя Адиля Каримова из Кугарчинского района, 17-летняя Айгиза Уметкулова и 19-летняя Зульфия Саникина – обе из Баймакского района республики. Родные девочек узнали о трагедии на следующий день, причем случайно.

В соцсетях, мне никто ничего не сообщил. Из соцсетях я узнала. – А как поняли, что это ваша дочь? – Ну там же ясно было написано: две девчонки из Баймакского района, одна из Кугарчинского района. Я сразу поняла, но думала, может, неправильная информация. По WhatsApp написала классному руководителю, вот эта новость меня беспокоит. Она сразу спросила меня фамилию, имя, я написала, она замолчала. Не ответила. Прочитала и не ответила, я сразу поняла, потом мои родственники сказали мне, что это они.

Рауф и Минзаля Уметкуловы, родители Айгизы Уметкуловой

Звонили какой-то журналист, Степан из «Комсомольской правды», я не верила. Потом брат звонил. – То есть вы от журналистов это узнали? – Да, в 12 часов дня, не верили, потому что каждый день разговаривали по видеосвязи, все нормально было, веселая была, жизнерадостная.

Камил и Закия Каримовы, родители Адили Каримовой
Фото №2 - Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

Судьбу Зульфии Саникиной определил всего лишь один балл при поступлении. Как и ее погибшие подруги, она с детства мечтала связать свою жизнь с медициной: подала документы в Сибайский медколледж, но не прошла конкурс на бюджет, а так как семья девушки не могла потянуть учебу на коммерческой основе, пришлось поступать в учреждение города поменьше, да еще и в соседнем регионе. Так она стала учиться по направлению «Сестринское дело», где и познакомилась с Адилей и Айгизой. Так получилось, что накануне той роковой ночи Зульфия успела рассказать маме о своем убийце по телефону.

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В разговоре она сказала, что теперь они сидят только дома, так как в Гае появился какой-то педофил или тюремщик, они слышали, как кто-то ходит. Она сказала, что они боятся и стараются лишний раз не выходить на улицу.

Люция Саникина, мама Зульфии Саникиной

За неделю до трагедии не только Зульфия, но и Айгиза тоже делилась с мамой и подругами в переписках про некого тюремщика, который пытается заговорить с ними: то закурить попросит, то номер телефона. Девушки стали обходить его стороной, а позже он начал и вовсе следить за студентками, вплоть до того, что поджидал у колледжа, когда у них заканчивались занятия.

Фото №3 - Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

За несколько дней до зверского убийства Айгиза, Адиля и Зульфия стали слышать в квартире подозрительные звуки. В какой-то момент студентки поверили в паранормальные явления. С их слов, звуки раздавались из кухни по ночам, об этом жаловалась своей подруге Айгиза даже за пару часов до убийства. Но получается, что это был не плод их воображения, а страшный план, который начал воплощать злоумышленник.

Наш родственник, когда поехал забирать тело, видел, что решетка была снята, а потом болты просто обратно засованы, неправильно засованы, и можно было приподнимать, что один человек может залезть туда. Они услышали какой-то там шорох, не то что шорох, как будто кто-то заходит. Они вот так вот услышали, но что-то утихло, они подошли, смотрят: там окно открыто стоит, они заперли и обратно в спальню. Она переписывалась с подругой вот именно в это время, так и написала подружке. Это в ночь убийства, в 12 часов где-то.

Рауф и Минзаля Уметкуловы, родители Айгизы Уметкуловой

Это кадры допроса и следственного эксперимента. Александр Лазарев в первые сутки после задержания признался и показал в подробностях, как убивал и наносил удары ножом. Пазл сходится, если верить родителям и подругам девушек: за ними следили, убийца придумал бесшумный способ зайти в квартиру и осуществить задуманное. Со слов соседей, студентки особого внимания не привлекали, гостей не водили, сидели в основном дома и занимались учебой. По адресу Молодежная, 53, в доме, где преимущественно живут одни пенсионеры – можно сказать, самый внимательный контингент – злоумышленнику удается совершить тройное убийство незамеченным, да еще и изнасиловать своих жертв. Только пока неясно, надругался мужчина до или после резни.

Фото №4 - Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

Убийца сам себя выдал, решив поджечь квартиру. Неизвестно, сколько бы времени еще там лежали тела, но на дым быстро среагировали соседи и вызвали пожарных. 17-летняя Айгиза или в последний момент пришла в сознание, когда загорелась квартира, или же притворялась мертвой, пока Александр не уйдет – об этом мы уже не узнаем. Девочка выбежала во двор за помощью, но едва пробежав сотню метров, упала замертво – от потери крови, или же душегуб ее добил.

Совершив убийство, Александр не нашел вариантов лучше, чем отойти от места преступления на 200 метров в ближайший палисадник. Он выбросил свою окровавленную одежду и обувь в колодец и босиком пошел до своего дома.

Предполагаемого убийцу искали три дня, никто и не подозревал, что он живет здесь, в трехстах метрах, на этой же улице, но его ориентировки уже были разосланы по всей стране. Губернатор области объявил награду в миллион рублей за поимку душегуба. 3 октября в колодце нашли вещи мужчины, и с помощью молекулярно-генетического анализа следователям удается установить личность подозреваемого – это ранее судимый Александр Лазарев.

Фото №5 - Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

Не случайно до девушек так быстро дошел слух о тюремщике, ведь, как оказалось, жил он через пару домов от места преступления. В городе с населением в 30 тысяч Александр был относительно новеньким. До этого мужчина проживал в Орске. Освободился из мест лишения свободы в начале лета, до этого отсидел 9 лет за убийство.

Это громкое дело расследовал региональный следком в 2012 году. Тогда в этом здании находился бар «Апельсин». 23 февраля около 4 часов утра в одном из помещений было обнаружено тело хозяина заведения с признаками насильственной смерти. Через два дня в один из отделов полиции Орска пришел 20-летний Лазарев и сознался в жестоком преступлении. Как он позже расскажет, его замучила совесть. Следователи выяснили, что в тот злополучный вечер обвиняемый был сильно пьян, он поссорился с потерпевшим и в ходе конфликта перерезал хозяину бара горло и скрылся. Бизнесмен умер не сразу, он успел доползти до своего кабинета.

Из досье Александра известно, что в колонии он неоднократно нарушал режим, например, отказывался от работы, хранил запрещенные предметы. Но как только у него появилась возможность подать на условно-досрочное освобождение, мужчина изменил поведение. Получал поощрения, освоил специальность портного и даже женился на девушке по переписке, а в 2017 году у них родилась дочь. УДО он так и не получил. Отсидев свой срок, мужчина переехал к жене в Гай.

А это уже 63-й дом по улице Молодежной, буквально через пару домов от места жестокого убийства. По некоторой информации, Лазарев здесь жил со своей женой и тещей.

Родственники Лазарева не идут на контакт с журналистами. У соседей Александр подозрения не вызывал. 

– Он сколько примерно месяцев здесь жил? – Ну месяца, может, три-четыре, ну я его летом видел. – То есть со своей женой и тещей живет здесь? – Да. – А что он из себя представляет? – Нормальный парнишка, спокойный. – А как часто вы его видели? В ночное время видели? – Вечером на машине приезжал. – А какая у него машина была? – «Двенашка».

Сосед Александра Лазарева

Видимо, любовь к семейству «Автоваза» тоже сыграла роль в выборе машины для угона. Это уже кадры погони в Орске. Тогда правоохранители еще не знали, что преследуют особо опасного преступника. 

В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского, дома 10Б. Начали отрабатывать дворы, далее поступила информация, что автомобиль уехал в сторону «Меридиана», начали отрабатывать тот район, совместно с патрулями ГИБДД в тех дворах обнаружили автомобиль, начали преследовать.

Иван Лисин и Серикжан Аймухамбетов, сотрудники 2 роты патрульно-постовой службы МВД России по г. Орск
Фото №6 - Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

Лазарев угнал эту «десятку» в Орске, но если в Гае ему повезло, то здесь фортуна перестала подыгрывать мужчине. Автомобиль заметили друзья хозяина авто, но Лазарев, испугавшись, дал по газам.

Мы решили помочь сотрудникам поймать этого преступника. Мы оставляем машину, и как только мы вышли из нее, мы услышали крики «стой». Мы тут же бросились к забору, как только мы к нему подбежали, он сломал профлист пополам и пытался его перелезть. Мы с Васей стали бить его по рукам и всячески мешать, чтобы он не перелез на ту сторону. В этот момент подбежали сотрудники полиции и задержали его, то есть надели на него наручники и положили на землю. У него был взгляд совершенно какой-то непонятный, можно сказать, бешенный взгляд, во время задержания он не издавал практически ни звука. Ну а в конце у него текли слезы.

Григорий Воробщиков

Студентов, помогавших задержать преступника, наградил начальник Орского МВД, а машину, которую угнал Лазарев, хозяину обещали восстановить за счет Следственного комитета России – распоряжение дал Александр Бастрыкин. Как только в сети появилась информация о том, что предполагаемый убийца пойман, в интернете начинают распространять противоречивые данные о непонятной коме подозреваемого и о том, что Лазарев вдруг заявил, что с девочками был знаком, но убил после того, как они запросили с него 50 тысяч рублей за интимные услуги. Александра, кстати, и раньше уже уличали в выдумках. Даже когда он убил хозяина бара в Орске, мужчина клятвенно утверждал, что заступался якобы за девушку.

С учетом совокупности произведенных следственных, а также процессуальных действий следователями в действиях Александра Лазарева установлены признаки дополнительных преступлений. По результатам чего возбуждены уголовные дела об изнасиловании, а также о насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийства и совершенных в том числе в отношении несовершеннолетней, умышленном повреждении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба, а также неправомерном завладении автомобилем.

Радик Галимов, старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области

Спустя почти 10 дней с родителями девочек никто из правоохранителей не связался. Между тем Радий Хабиров поручил главам Кугарчинского и Баймакского районов помочь с затратами на транспортировку тел и организацией похорон у них на родине.

Фото №7 - Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

Хотим, чтоб пожизненное дали. Им только жить и жить.

Камил и Закия Каримовы, родители Адили Каримовой

Пусть восстановят смертную казнь. Больше ничего я не хочу. Электрический стул не мешал бы.

Рауф и Минзаля Уметкуловы, родители Айгизы Уметкуловой

Ну пожизненное, сейчас же не стреляют. Надо ему посмотреть в морду. Плюнуть.

Рамиль Назиров, дедушка Зульфии Саникиной

Между тем суд избрал Александру Лазареву меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО. Перед родственниками он так и не принес извинений. Учитывая статьи, в которых Лазарева подозревают, и если брать в расчет его недавнее освобождение из мест не столь отдаленных, то душегуб может получить пожизненный срок. Тем более в области есть известная тюрьма, которая предназначена для людей с таким приговором.

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