Тройное убийство студенток из Башкирии в Гае: шокирующие подробности

На этой неделе в Оренбургской области был арестован подозреваемый в массовом убийстве студенток из Башкортостана. Александра Лазарева суд отправил на два месяца в СИЗО. Следствие вменяет ему 5 тяжких статей – теперь мужчине грозит пожизненный срок. Специальный корреспондент телеканала БСТ провел свое расследование в Оренбургской области. Шокирующая реконструкция всех событий, интервью родственников студенток и предполагаемого убийцы, а также эксклюзивные подробности, которые ранее не озвучивались нигде, – в нашем специальном репортаже.

Его сопровождает конвой из нескольких сотрудников полиции и с десяток бойцов ОМОНа – того, кто сделал известным на всю страну глубинку Оренбургской области, город Гай. По версии следствия, в последний день сентября Александр Лазарев изнасиловал и убил студенток из Башкирии, а затем поджег квартиру с их телами.

Пустой взгляд в пол, он игнорирует вопросы журналистов. Но от молчания душегуба становится еще страшнее. Родители погибших до сих пор не понимают, за что такая участь выпала на долю их дочерей.

К дому, где произошло зверское убийство, местные жители несут цветы. Жертвами Лазарева стали 18-летняя Адиля Каримова из Кугарчинского района, 17-летняя Айгиза Уметкулова и 19-летняя Зульфия Саникина – обе из Баймакского района республики. Родные девочек узнали о трагедии на следующий день, причем случайно.

В соцсетях, мне никто ничего не сообщил. Из соцсетях я узнала. – А как поняли, что это ваша дочь? – Ну там же ясно было написано: две девчонки из Баймакского района, одна из Кугарчинского района. Я сразу поняла, но думала, может, неправильная информация. По WhatsApp написала классному руководителю, вот эта новость меня беспокоит. Она сразу спросила меня фамилию, имя, я написала, она замолчала. Не ответила. Прочитала и не ответила, я сразу поняла, потом мои родственники сказали мне, что это они. Рауф и Минзаля Уметкуловы, родители Айгизы Уметкуловой

Звонили какой-то журналист, Степан из «Комсомольской правды», я не верила. Потом брат звонил. – То есть вы от журналистов это узнали? – Да, в 12 часов дня, не верили, потому что каждый день разговаривали по видеосвязи, все нормально было, веселая была, жизнерадостная. Камил и Закия Каримовы, родители Адили Каримовой

Судьбу Зульфии Саникиной определил всего лишь один балл при поступлении. Как и ее погибшие подруги, она с детства мечтала связать свою жизнь с медициной: подала документы в Сибайский медколледж, но не прошла конкурс на бюджет, а так как семья девушки не могла потянуть учебу на коммерческой основе, пришлось поступать в учреждение города поменьше, да еще и в соседнем регионе. Так она стала учиться по направлению «Сестринское дело», где и познакомилась с Адилей и Айгизой. Так получилось, что накануне той роковой ночи Зульфия успела рассказать маме о своем убийце по телефону.

В разговоре она сказала, что теперь они сидят только дома, так как в Гае появился какой-то педофил или тюремщик, они слышали, как кто-то ходит. Она сказала, что они боятся и стараются лишний раз не выходить на улицу. Люция Саникина, мама Зульфии Саникиной

За неделю до трагедии не только Зульфия, но и Айгиза тоже делилась с мамой и подругами в переписках про некого тюремщика, который пытается заговорить с ними: то закурить попросит, то номер телефона. Девушки стали обходить его стороной, а позже он начал и вовсе следить за студентками, вплоть до того, что поджидал у колледжа, когда у них заканчивались занятия.

За несколько дней до зверского убийства Айгиза, Адиля и Зульфия стали слышать в квартире подозрительные звуки. В какой-то момент студентки поверили в паранормальные явления. С их слов, звуки раздавались из кухни по ночам, об этом жаловалась своей подруге Айгиза даже за пару часов до убийства. Но получается, что это был не плод их воображения, а страшный план, который начал воплощать злоумышленник.

Наш родственник, когда поехал забирать тело, видел, что решетка была снята, а потом болты просто обратно засованы, неправильно засованы, и можно было приподнимать, что один человек может залезть туда. Они услышали какой-то там шорох, не то что шорох, как будто кто-то заходит. Они вот так вот услышали, но что-то утихло, они подошли, смотрят: там окно открыто стоит, они заперли и обратно в спальню. Она переписывалась с подругой вот именно в это время, так и написала подружке. Это в ночь убийства, в 12 часов где-то. Рауф и Минзаля Уметкуловы, родители Айгизы Уметкуловой

Это кадры допроса и следственного эксперимента. Александр Лазарев в первые сутки после задержания признался и показал в подробностях, как убивал и наносил удары ножом. Пазл сходится, если верить родителям и подругам девушек: за ними следили, убийца придумал бесшумный способ зайти в квартиру и осуществить задуманное. Со слов соседей, студентки особого внимания не привлекали, гостей не водили, сидели в основном дома и занимались учебой. По адресу Молодежная, 53, в доме, где преимущественно живут одни пенсионеры – можно сказать, самый внимательный контингент – злоумышленнику удается совершить тройное убийство незамеченным, да еще и изнасиловать своих жертв. Только пока неясно, надругался мужчина до или после резни.

Убийца сам себя выдал, решив поджечь квартиру. Неизвестно, сколько бы времени еще там лежали тела, но на дым быстро среагировали соседи и вызвали пожарных. 17-летняя Айгиза или в последний момент пришла в сознание, когда загорелась квартира, или же притворялась мертвой, пока Александр не уйдет – об этом мы уже не узнаем. Девочка выбежала во двор за помощью, но едва пробежав сотню метров, упала замертво – от потери крови, или же душегуб ее добил.

Совершив убийство, Александр не нашел вариантов лучше, чем отойти от места преступления на 200 метров в ближайший палисадник. Он выбросил свою окровавленную одежду и обувь в колодец и босиком пошел до своего дома.

Предполагаемого убийцу искали три дня, никто и не подозревал, что он живет здесь, в трехстах метрах, на этой же улице, но его ориентировки уже были разосланы по всей стране. Губернатор области объявил награду в миллион рублей за поимку душегуба. 3 октября в колодце нашли вещи мужчины, и с помощью молекулярно-генетического анализа следователям удается установить личность подозреваемого – это ранее судимый Александр Лазарев.

Не случайно до девушек так быстро дошел слух о тюремщике, ведь, как оказалось, жил он через пару домов от места преступления. В городе с населением в 30 тысяч Александр был относительно новеньким. До этого мужчина проживал в Орске. Освободился из мест лишения свободы в начале лета, до этого отсидел 9 лет за убийство.

Это громкое дело расследовал региональный следком в 2012 году. Тогда в этом здании находился бар «Апельсин». 23 февраля около 4 часов утра в одном из помещений было обнаружено тело хозяина заведения с признаками насильственной смерти. Через два дня в один из отделов полиции Орска пришел 20-летний Лазарев и сознался в жестоком преступлении. Как он позже расскажет, его замучила совесть. Следователи выяснили, что в тот злополучный вечер обвиняемый был сильно пьян, он поссорился с потерпевшим и в ходе конфликта перерезал хозяину бара горло и скрылся. Бизнесмен умер не сразу, он успел доползти до своего кабинета.

Из досье Александра известно, что в колонии он неоднократно нарушал режим, например, отказывался от работы, хранил запрещенные предметы. Но как только у него появилась возможность подать на условно-досрочное освобождение, мужчина изменил поведение. Получал поощрения, освоил специальность портного и даже женился на девушке по переписке, а в 2017 году у них родилась дочь. УДО он так и не получил. Отсидев свой срок, мужчина переехал к жене в Гай.

А это уже 63-й дом по улице Молодежной, буквально через пару домов от места жестокого убийства. По некоторой информации, Лазарев здесь жил со своей женой и тещей.

Родственники Лазарева не идут на контакт с журналистами. У соседей Александр подозрения не вызывал.

– Он сколько примерно месяцев здесь жил? – Ну месяца, может, три-четыре, ну я его летом видел. – То есть со своей женой и тещей живет здесь? – Да. – А что он из себя представляет? – Нормальный парнишка, спокойный. – А как часто вы его видели? В ночное время видели? – Вечером на машине приезжал. – А какая у него машина была? – «Двенашка». Сосед Александра Лазарева

Видимо, любовь к семейству «Автоваза» тоже сыграла роль в выборе машины для угона. Это уже кадры погони в Орске. Тогда правоохранители еще не знали, что преследуют особо опасного преступника.

В вечернее время поступила ориентировка об угоне автомобиля в районе улицы Добровольского, дома 10Б. Начали отрабатывать дворы, далее поступила информация, что автомобиль уехал в сторону «Меридиана», начали отрабатывать тот район, совместно с патрулями ГИБДД в тех дворах обнаружили автомобиль, начали преследовать. Иван Лисин и Серикжан Аймухамбетов, сотрудники 2 роты патрульно-постовой службы МВД России по г. Орск

Лазарев угнал эту «десятку» в Орске, но если в Гае ему повезло, то здесь фортуна перестала подыгрывать мужчине. Автомобиль заметили друзья хозяина авто, но Лазарев, испугавшись, дал по газам.

Мы решили помочь сотрудникам поймать этого преступника. Мы оставляем машину, и как только мы вышли из нее, мы услышали крики «стой». Мы тут же бросились к забору, как только мы к нему подбежали, он сломал профлист пополам и пытался его перелезть. Мы с Васей стали бить его по рукам и всячески мешать, чтобы он не перелез на ту сторону. В этот момент подбежали сотрудники полиции и задержали его, то есть надели на него наручники и положили на землю. У него был взгляд совершенно какой-то непонятный, можно сказать, бешенный взгляд, во время задержания он не издавал практически ни звука. Ну а в конце у него текли слезы. Григорий Воробщиков

Студентов, помогавших задержать преступника, наградил начальник Орского МВД, а машину, которую угнал Лазарев, хозяину обещали восстановить за счет Следственного комитета России – распоряжение дал Александр Бастрыкин. Как только в сети появилась информация о том, что предполагаемый убийца пойман, в интернете начинают распространять противоречивые данные о непонятной коме подозреваемого и о том, что Лазарев вдруг заявил, что с девочками был знаком, но убил после того, как они запросили с него 50 тысяч рублей за интимные услуги. Александра, кстати, и раньше уже уличали в выдумках. Даже когда он убил хозяина бара в Орске, мужчина клятвенно утверждал, что заступался якобы за девушку.

С учетом совокупности произведенных следственных, а также процессуальных действий следователями в действиях Александра Лазарева установлены признаки дополнительных преступлений. По результатам чего возбуждены уголовные дела об изнасиловании, а также о насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийства и совершенных в том числе в отношении несовершеннолетней, умышленном повреждении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба, а также неправомерном завладении автомобилем. Радик Галимов, старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области

Спустя почти 10 дней с родителями девочек никто из правоохранителей не связался. Между тем Радий Хабиров поручил главам Кугарчинского и Баймакского районов помочь с затратами на транспортировку тел и организацией похорон у них на родине.

Хотим, чтоб пожизненное дали. Им только жить и жить. Камил и Закия Каримовы, родители Адили Каримовой

Пусть восстановят смертную казнь. Больше ничего я не хочу. Электрический стул не мешал бы. Рауф и Минзаля Уметкуловы, родители Айгизы Уметкуловой

Ну пожизненное, сейчас же не стреляют. Надо ему посмотреть в морду. Плюнуть. Рамиль Назиров, дедушка Зульфии Саникиной