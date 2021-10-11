Лучший старт в эпохе КХЛ: исторические события для «Салавата Юлаева» в 14-м сезоне

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на своём льду сегодня крупно проиграл питерскому СКА со счётом 0:5. Несмотря на это, башкирская дружина продолжает креативить за пределами площадки. Рождение дочери, именные парковочные места на арене и инспекция по гостевым раздевалкам. Что интересного происходит в команде и какая работа ведется клубом с болельщиками?
14-й сезон Континентальной хоккейной лиги для Салавата уже стал историческим. Дело в том, что уфимский клуб выдал свой лучший старт в эпоху КХЛ. Команда не знала поражений 7 матчей. Первую осечку юлаевцы допустили на выезде в Череповце в игре против местной «Северстали», затем в Казани. Позже уфимцы уже дома оступились с «Сибирью». Еще одно историческое событие произошло на этой неделе. В матче с «Сочи» Тему Хартикайнен набрал четырехсотое очко в чемпионате.
Перед матчем с «Йокеритом» Хартикайнен пропустил раскатку. По уважительной причине: у него родилась дочь. Кстати, в той игре юлаевцы одержали победу над командой из Хельсинки, и случилось это на уфимском льду впервые за последние 6 лет.
В этом сезоне защитник «Салавата» Андрей Зубарев успевает работать на льду и вне его. После гостевой игры в Санкт-Петербурге хоккеист посетовал на неисправную душевую лейку в раздевалке. Там же на месте устранил неисправность. А по возвращении в Уфу в соцсетях провел экскурсию по раздевалке «Салавата» с демонстрацией того, как все должно быть. В лиге эта история получила отклик. Теперь хоккейного «Ревизорро», как его назвали болельщики, ждут с проверкой в каждом клубе. Так, талисман «Сочи» Лео еще до приезда юлаевцев лично проинспектировал спортивную инфраструктуру.
Успел отличиться и капитан юлаевцев. Еще одна медийная персона в уфимском клубе Григорий Панин завел аккаунт в «Тик-Ток», куда выкладывает видео со своим участием. А на раскатке перед матчем любой болельщик может получить от него шайбу. Разумеется, не просто так, а в обмен на что-то. Например, в первой домашней игре Панину предложили сыграть в камень-ножницы-бумагу, позже обменять шайбу на аскорбинку и даже корм для домашнего питомца.
Многое было сделано клубом для болельщиков команды. Так, перевозчик «Башавтотранс» запустил автобусные рейсы для зрителей после завершения домашних матчей с «Уфа-Арены». Оплачивается дорога по действующим тарифам и отправляются автобусы в микрорайоны Затон, Дема, Зеленая Роща, Черниковка, Сипайлово.
Автомобилисты теперь могут попасть на «Уфа-Арену» напрямую с крытого паркинга, минуя обход по улице. Также возле «Уфа-Арены» сделали разметку территории, чтобы владельцам автомобилей было проще припарковаться.
В октябре календарь матчей обещает быть насыщенным. Так, за 30 дней «Салават» проведет 14 встреч. Следующим соперником юлаевцев станет казанский «Ак Барс». Игра состоится 12 октября.