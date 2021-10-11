Мама жены Радика Юльякшина рассказала, что думает об их отношениях

Накануне супруга Элвина Грея создала на своем аккаунте в Instagram рубрику вопросов для мамы. Суть заключалась в том, что подписчики задавали интересующие вопросы, а отвечала на них мама Инзили. Женщина ответила на вопрос о первом впечатлении о Радике.
Также подписчики поинтересовались, как она отнеслась к тому, что Инзиля выбрала мужчину постарше, да еще и популярного.
Кстати, Инзиле не пришлось объявлять родителям новость о том, что она встречается с Элвином Греем. Как выразилась сама новоиспеченная супруга звезды, папа и мама «спалили» ее, когда Радик провожал ее до дома под утро.
Напомним, что 17 сентября Элвин Грей женился на своей избраннице Инзиле из Ижевска. Пара сыграла шикарную свадьбу в Уфе, на которую пригласили звезд и первых лиц Башкирии.