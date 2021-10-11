Мама жены Радика Юльякшина рассказала, что думает об их отношениях

Накануне супруга Элвина Грея создала на своем аккаунте в Instagram рубрику вопросов для мамы. Суть заключалась в том, что подписчики задавали интересующие вопросы, а отвечала на них мама Инзили. Женщина ответила на вопрос о первом впечатлении о Радике.

Фото №1 - Мама жены Радика Юльякшина рассказала, что думает об их отношениях

Я очень боялась этой встречи. Я чувствовала, что даже не смогу с ним начать разговор. А потом, когда он к нам приехал, я увидела, что он такой простой мальчик.

мама Инзили

Также подписчики поинтересовались, как она отнеслась к тому, что Инзиля выбрала мужчину постарше, да еще и популярного.

Мне кажется, мужчина должен быть в семье старше. А то, что артист, артисты тоже люди – они тоже женятся, они тоже любят.

мама Инзили

Кстати, Инзиле не пришлось объявлять родителям новость о том, что она встречается с Элвином Греем. Как выразилась сама новоиспеченная супруга звезды, папа и мама «спалили» ее, когда Радик провожал ее до дома под утро.

Напомним, что 17 сентября Элвин Грей женился на своей избраннице Инзиле из Ижевска. Пара сыграла шикарную свадьбу в Уфе, на которую пригласили звезд и первых лиц Башкирии.

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