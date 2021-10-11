Житель Башкирии незаконно носил полицейскую форму

В Туймазинском районе Башкирии осудили 37-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы. Нарушение выло выявлено в ходе мониторинга блогосферы и соцсетей.

В одной из популярных соцсетей полицейские обнаружили канал блогера, на котором на регулярной основе размещались видеоролики провокационного содержания. На видеороликах мужчина фигурировал в форменном обмундировании сотрудника полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.