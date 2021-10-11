В Башкирию скоро придет бабье лето

С сегодняшнего дня, 11 октября, в Башкирии установится теплая и сухая погода. На этой неделе температура воздуха днем будет подниматься до 14 градусов тепла, а ночью - от +3 до +7.

Такую погоду в России называют бабьим летом. На севере страны она устанавливается ориентировочно в первой половине сентября, в средней полосе — в первой половине октября, на юге страны — в октябре-ноябре. Кроме того, бабье лето обусловлено распространением на восток развитого антициклона.