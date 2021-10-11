В Башкирии в ДТП пострадал молодой водитель и его пассажирка

Вчера, 10 октября, в Кумертау автомобиль Opel Astra съехал в кювет, в результате чего опрокинулся. ДТП произошло на первом километре автодороги Кумертау – Ермолаево.

В пресс-службе ГИБДД РБ рассказали, за рулем иномарки находился 19-летний житель Куюргазинского района. Оказалось, что молодой водитель не справился с рулевым управлением.

Водителя и его 18-летнюю пассажирку доставили в больницу с травмами. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек получил водительское удостоверение несколько месяцев назад.