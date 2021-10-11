В Уфе двое мужчин пытались угнать автомобиль

35-летний уфимец обратился в отделение полиции и сообщил, что у него угнали "Ладу" четырнадцатой модели, рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, потерпевший припарковал транспортное средство во дворе своего дома. Утром, не обнаружив его, поспешил обратиться в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Стражи порядка задержали 24 и 28-летних мужчин. Они находились в нетрезвом состоянии.
Со слов подозреваемых, машину они завести не смогли и решили попробовать «с толкача». Однако транспортное средство не поддалось, и раздосадованные злоумышленники сняли колеса и аккумулятор, чтобы в последующем продать.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.