В Уфе двое мужчин пытались угнать автомобиль

Со слов подозреваемых, машину они завести не смогли и решили попробовать «с толкача». Однако транспортное средство не поддалось, и раздосадованные злоумышленники сняли колеса и аккумулятор, чтобы в последующем продать.

пресс-служба МВД Башкирии