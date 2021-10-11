Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником

С Днём Республики, уважаемые жители! Наша задача, задача нашей команды – делать все, чтобы качество жизни в нашем регионе улучшалось с каждым годом, чтобы каждый человек в Башкортостане чувствовал себя дома. И это наша цель. Мира и добра всем! Барығыҙға ла именлек һәм изгелек!

Радий Хабиров, Глава Башкирии