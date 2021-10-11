Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником

Сегодня Башкирия отмечает День Республики. Этот праздник занял достойное место в сердцах жителей региона и получил широкое признание.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником

В Уфе в честь праздника Радий Хабиров возложил цветы к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву под звуки курая.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачёв, Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров, Руководитель Администрации Главы региона Александр Сидякин, почётные гости.

На своих страницах в социальных сетях Глава Башкирии поздравил жителей региона с Днем Республики.

С Днём Республики, уважаемые жители! Наша задача, задача нашей команды – делать все, чтобы качество жизни в нашем регионе улучшалось с каждым годом, чтобы каждый человек в Башкортостане чувствовал себя дома. И это наша цель. Мира и добра всем! Барығыҙға ла именлек һәм изгелек!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: vk.com/radiyhabirov.

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