Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником

Сегодня Башкирия отмечает День Республики. Этот праздник занял достойное место в сердцах жителей региона и получил широкое признание.
В Уфе в честь праздника Радий Хабиров возложил цветы к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву под звуки курая.
В торжественной церемонии приняли участие председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачёв, Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров, Руководитель Администрации Главы региона Александр Сидякин, почётные гости.
На своих страницах в социальных сетях Глава Башкирии поздравил жителей региона с Днем Республики.
Фото: vk.com/radiyhabirov.