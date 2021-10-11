Житель Башкирии поверил своей новой возлюбленной и лишился крупной суммы денег

Накануне суд вынес приговор жительнице Куюргазинского района. Она украла у своего знакомого крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе Сибайского суда.
Инцидент произошел летом текущего года. Мужчина познакомился с осужденной в интернете, а та втерлась к нему в доверие и попросила в долг 32 тысячи рублей. Отказать ей он не смог.
Спустя время девушка вновь ввела возлюбленного в заблуждение и подключила его банковскую карту к своему телефону. Так она украла еще 130 000 рублей. Свою вину на заседании женщина полностью признала.
Суд смягчил ей приговор из-за наличия маленького ребенка. Ее приговорили к трем годам лишения свободы.