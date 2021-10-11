Житель Башкирии поверил своей новой возлюбленной и лишился крупной суммы денег

Накануне суд вынес приговор жительнице Куюргазинского района. Она украла у своего знакомого крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе Сибайского суда.

Инцидент произошел летом текущего года. Мужчина познакомился с осужденной в интернете, а та втерлась к нему в доверие и попросила в долг 32 тысячи рублей. Отказать ей он не смог.