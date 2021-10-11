В День Республики Башкортостан Уфу посетила делегация Казахстана

Как сообщил глава региона, сегодня уже подписана дорожная карта сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном, Меморандум о взаимопонимании в области развития трансграничных центров торгово-экономического сотрудничества между Министерством торговли и интеграции Казахстана, Акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Башкортостана, а также дорожная карта о сотрудничестве между Стерлитамаком и Уральском по итогам визита в нашу республику.