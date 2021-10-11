В День Республики Башкортостан Уфу посетила делегация Казахстана

Официальная делегация Казахстана приехала сегодня, 11 октября, в столицу Башкортостана. Как отметил на своих страницах в соцсетях Радий Хабиров, после визита делегации нашего региона в Нур-Султан между республиками наметились совместные проекты.

Фото №1 - В День Республики Башкортостан Уфу посетила делегация Казахстана

У нас большая повестка совместной работы, о которой я говорил ещё на официальных встречах в Казахстане. Будем работать над реализацией наших договоренностей. Имею в виду организацию поставок промышленного оборудования, продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, сельхозтехники, создание совместных высокотехнологичных производств, развитие логистических центров. Уверен, что всё сложится самым наилучшим образом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как сообщил глава региона, сегодня уже подписана дорожная карта сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном, Меморандум о взаимопонимании в области развития трансграничных центров торгово-экономического сотрудничества между Министерством торговли и интеграции Казахстана, Акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Башкортостана, а также дорожная карта о сотрудничестве между Стерлитамаком и Уральском по итогам визита в нашу республику.

Фото №2 - В День Республики Башкортостан Уфу посетила делегация Казахстана

По словам Радия Хабирова, дальнейшее взаимодействие республик выйдет на «солидный уровень», при условии что продолжится такая же слаженная и быстрая работа. Кроме того, Глава Башкирии подчеркнул, что Казахстан – одно из приоритетных направлений в части внешнеэкономических связей нашей республики.

На самом высоком уровне развивается сотрудничество в области экономики, науки, образования, культуры, гуманитарной сфере. Уверен, что наше сотрудничество даст импульс новым успешным проектам. Всем желаю продвижения и удачи!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: Глава РБ

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ