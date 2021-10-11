В День Республики Башкортостан Уфу посетила делегация Казахстана

Официальная делегация Казахстана приехала сегодня, 11 октября, в столицу Башкортостана. Как отметил на своих страницах в соцсетях Радий Хабиров, после визита делегации нашего региона в Нур-Султан между республиками наметились совместные проекты.
Как сообщил глава региона, сегодня уже подписана дорожная карта сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном, Меморандум о взаимопонимании в области развития трансграничных центров торгово-экономического сотрудничества между Министерством торговли и интеграции Казахстана, Акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Башкортостана, а также дорожная карта о сотрудничестве между Стерлитамаком и Уральском по итогам визита в нашу республику.
По словам Радия Хабирова, дальнейшее взаимодействие республик выйдет на «солидный уровень», при условии что продолжится такая же слаженная и быстрая работа. Кроме того, Глава Башкирии подчеркнул, что Казахстан – одно из приоритетных направлений в части внешнеэкономических связей нашей республики.
Фото: Глава РБ