В Башкирии коронавирус унес жизни еще 35 пациентов

Вторые сутки подряд в республике фиксируется смерть 35 человек от новой коронавирусной инфекции. За это время заразились ковидом 610 человек.
Всего за период пандемии погибло 1 913 человек. Сейчас в стационарах проходят лечение 1 095 пациентов, при этом 686 из них – это люди старше 60 лет. 55 человек находятся в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких – 25 пациентов.
Добавим, что в Башкирию в общей сложности поступило 1 891 848 доз вакцин от коронавируса. Вакцинировано 1 компонентом – 1 345 179 человек. Полностью завершили вакцинацию обоими компонентами 1 225 476 человек. За сутки вакцину получили 4 087 человек (первый компонент – 2 540, второй компонент – 1 547).