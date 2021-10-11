В Башкирии коронавирус унес жизни еще 35 пациентов

Вторые сутки подряд в республике фиксируется смерть 35 человек от новой коронавирусной инфекции. За это время заразились ковидом 610 человек.

Всего за период пандемии погибло 1 913 человек. Сейчас в стационарах проходят лечение 1 095 пациентов, при этом 686 из них – это люди старше 60 лет. 55 человек находятся в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких – 25 пациентов.