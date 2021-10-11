Стало известно, когда запустят прямой рейс из Уфы в Нур-Султан

Была подписана совместная дорожная карта, а также меморандум о взаимопонимании в области создания и развития центров торгово-экономического сотрудничества. Первой ласточкой должен стать авиарейс между Уфой и Нурсултаном, который появится в начале следующего года.

Уже ведется взаимодействие с Росавиацией. В рамках деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня важной вехой сотрудничества видим в организации стажировок студентов выпускных курсов башкирской филологии в образовательных организациях республики.

Казахстанских партнеров также пригласили поучаствовать в создании евразийского экономического центра на территории Башкортостана. В рамках этого мегапроекта планируется поиск инвестиций в различные сферы регионов-участников на сумму в более чем 2,5 триллиона рублей. Ну и в рамках подписанных соглашений будет развиваться побратимство между Стерлитамаком и городом Уральском Западно-Казахстанской области.