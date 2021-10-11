В Уфе вручили паспорт женщине, которая провела 30 лет в рабстве в Туркменистане

Напомним, уроженка Башкирии уехала в азиатскую республику, когда ей было всего 20 лет. Девушку увез с собой ее молодой человек якобы для знакомства с его родителями. Эта поездка обернулась для Гульбины настоящим кошмаром, в котором она прожила более 30 лет, а ее любимый человек стал ее же рабовладельцем, издевался, бил и забирал себе все деньги, которые женщина зарабатывала, убираясь в чужих домах и работая в огородах.