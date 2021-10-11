В Уфе вручили паспорт женщине, которая провела 30 лет в рабстве в Туркменистане

В День Республики 50-летняя Гульбина Гильванова наконец получила паспорт гражданина РФ. Недавно женщина вернулась из Туркменистана, где ее удерживали 30 лет.
Напомним, уроженка Башкирии уехала в азиатскую республику, когда ей было всего 20 лет. Девушку увез с собой ее молодой человек якобы для знакомства с его родителями. Эта поездка обернулась для Гульбины настоящим кошмаром, в котором она прожила более 30 лет, а ее любимый человек стал ее же рабовладельцем, издевался, бил и забирал себе все деньги, которые женщина зарабатывала, убираясь в чужих домах и работая в огородах.
Сначала Гульбина Гильванова писала письма родственникам, но потом пропала. Близкие пытались искать ее, но безуспешно. Спустя долгие годы женщина благодаря неравнодушным соседям вышла на связь со своей сестрой, которая помогла ей вернуться на родину.
Как сообщили в региональном МВД, принимая во внимание, что Гульбина Тимиргалихановна родилась на территории РСФСР, а в связи со сложившимся обстоятельствами в 1991 и 1992 годах гражданка бывшего СССР не могла самостоятельно выбрать постоянное жительство, теперь она была признана гражданкой РФ. Сегодня в торжественной обстановке женщине наконец вручили паспорт.
Сейчас Гульбина Гильванова живет с сестрой, привыкает к новой жизни и учит позабытый русский язык.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан