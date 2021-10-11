Спирт для суррогата, приведшего к массовому отравлению в Оренбуржье, приобрели в Уфе

Следователи Оренбургской области установили происхождение спирта, из которого был изготовлен суррогатный алкоголь в Орске. Напомним, жертвами контрафакта стали более 60 человек, из них 34 погибли до оказания медпомощи.

Фото №1 - Спирт для суррогата, приведшего к массовому отравлению в Оренбуржье, приобрели в Уфе

Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта, под наименованием «ингибитор технический», который используется при изготовлении, в том числе, антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в г. Уфа и официально занимающейся реализацией технических жидкостей, в том числе и технического спирта.

Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области

Сейчас полицейскими и следователями устанавливается, законно ли данная организация реализовывала опасную жидкость.  Добавим, что врачи из Башкортостана отправились в соседнюю область на помощь пострадавшим от отравления суррогатом.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области

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