Спирт для суррогата, приведшего к массовому отравлению в Оренбуржье, приобрели в Уфе

Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта, под наименованием «ингибитор технический», который используется при изготовлении, в том числе, антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в г. Уфа и официально занимающейся реализацией технических жидкостей, в том числе и технического спирта.

Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области