Спирт для суррогата, приведшего к массовому отравлению в Оренбуржье, приобрели в Уфе

Следователи Оренбургской области установили происхождение спирта, из которого был изготовлен суррогатный алкоголь в Орске. Напомним, жертвами контрафакта стали более 60 человек, из них 34 погибли до оказания медпомощи.
Сейчас полицейскими и следователями устанавливается, законно ли данная организация реализовывала опасную жидкость. Добавим, что врачи из Башкортостана отправились в соседнюю область на помощь пострадавшим от отравления суррогатом.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области