В Уфе почтили память погибших в авиакатастрофе в Татарстане

Крушение легкого самолета L-410 с парашютистами на борту произошло в воскресенье под Мензелинском. Среди погибших четверо жителей Башкортостана: Павел Музыченко, Динар Давлетгареев, Ксения Самигуллина и Константин Цывинский. Последнему было всего 18 лет.

Еще двое наших земляков получили травмы. Специальный мемориал скорби и памяти создали около здания Минспорта Башкирии, рядом с поющим фонтаном. У стенда с фотографиями погибших в авиакатастрофе люди оставляли цветы и зажженные свечи. Рядом с мемориалом был организован караул из юнармейцев.