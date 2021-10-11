Радий Хабиров в День Республики поблагодарил жителей Башкортостана

Сегодня, 11 октября, отмечается День Республики Башкортостан. Глава региона Радий Хабиров поблагодарил всех, кто прославляет нашу родину и трудится во благо республики.

Фото №1 - Радий Хабиров в День Республики поблагодарил жителей Башкортостана

Несмотря на пандемию, регион выполняет социальные обязательства, строит жилье, больницы, школы, детские сады, дороги. Инвесторы заполняют особые экономические зоны, создавая рабочие места и новые производства. Аграрии совершают невозможное, даже в засуху вырастив и собрав более двух миллионов тонн зерна.

Сегодня я говорю спасибо всем вам, мои дорогие земляки. Нашим заслуженным ветеранам, добросовестным труженикам, талантливой молодёжи. Каждому из вас, башкортостанцы, я хотел бы пожать руку и поблагодарить за любовь к родной республике, за честный труд и душевную щедрость.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кроме того, глава Башкирии отметил, что благодаря жителям республики за ее пределами о регионе говорят с добротой и уважением.

Где бы я ни был, все говорят, что в Башкортостане живут трудолюбивые, радушные люди с сильным характером. Такое уважение к нашему народу я видел, например, совсем недавно во время визита нашей делегации в Казахстан, где гордятся дружбой с нашей республикой и хотят вместе творить масштабные проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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