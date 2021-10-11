Радий Хабиров в День Республики поблагодарил жителей Башкортостана

Сегодня, 11 октября, отмечается День Республики Башкортостан. Глава региона Радий Хабиров поблагодарил всех, кто прославляет нашу родину и трудится во благо республики.
Несмотря на пандемию, регион выполняет социальные обязательства, строит жилье, больницы, школы, детские сады, дороги. Инвесторы заполняют особые экономические зоны, создавая рабочие места и новые производства. Аграрии совершают невозможное, даже в засуху вырастив и собрав более двух миллионов тонн зерна.
Кроме того, глава Башкирии отметил, что благодаря жителям республики за ее пределами о регионе говорят с добротой и уважением.