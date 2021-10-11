Радий Хабиров в День Республики поблагодарил жителей Башкортостана

Где бы я ни был, все говорят, что в Башкортостане живут трудолюбивые, радушные люди с сильным характером. Такое уважение к нашему народу я видел, например, совсем недавно во время визита нашей делегации в Казахстан, где гордятся дружбой с нашей республикой и хотят вместе творить масштабные проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан