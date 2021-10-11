В Башкирии осудят заключенного, дававшего взятки сотруднику колонии

В Башкирии заключенный ИК-2 снова предстанет перед судом. На этот раз мужчине инкриминируют дачу взятки.
Мужчина отбывал наказание в колонии и через посредничество младшего инспектора группы надзора отдела безопасности получал мобильные телефоны, наркотики и «насвай». За оказание услуг осужденный давал инспектору взятки в сумме от 2,5 до 15 тысяч рублей. Общая сумма взятки составила 34 тысячи.
В январе этого года инспектора-посредника задержали сотрудники отдела безопасности колонии, когда тот пытался пронести в учреждение наркотики. В дальнейшем следователи установили взяткодателя.
Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях. Прокуратура г. Салават утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое далее направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении сотрудника исправительной колонии уголовное дело находится на рассмотрении в суде.