В Башкирии осудят заключенного, дававшего взятки сотруднику колонии

В Башкирии заключенный ИК-2 снова предстанет перед судом. На этот раз мужчине инкриминируют дачу взятки.

Мужчина отбывал наказание в колонии и через посредничество младшего инспектора группы надзора отдела безопасности получал мобильные телефоны, наркотики и «насвай». За оказание услуг осужденный давал инспектору взятки в сумме от 2,5 до 15 тысяч рублей. Общая сумма взятки составила 34 тысячи.

В январе этого года инспектора-посредника задержали сотрудники отдела безопасности колонии, когда тот пытался пронести в учреждение наркотики. В дальнейшем следователи установили взяткодателя.