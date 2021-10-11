В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации

Вирусолог Александр Лукашев ранее предложил ввести штрафы в отношении россиян, не желающих делать прививку от коронавируса.

Член-корреспондент РАН заявил в интервью радио «Говорит Москва», что сумма в 5 тысяч рублей стала бы приемлемой для такого взыскания, в то время как затраты на лечение одного заболевшего достигают 200 тысяч.