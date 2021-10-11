В Уфе прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню Республики

Жители Москвы смогут знакомиться с Башкортостаном по пути на работу и обратно. В столичном метрополитене запустили состав, оформленный в национальной стилистике с изображением достопримечательностей региона. Событие приурочили ко Дню Республики и предстоящему 450-летию Уфы. Также в Конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание, на котором были отмечены основные достижения Башкортостана и пути, по которым в дальнейшем будет развиваться многонациональный регион.
Термометрия, маска и сертификат о вакцинации. Даже имея пригласительный, без QR-кода на торжественное мероприятие по случаю Дня Республики не пройти. В фойе Конгресс-холла «Торатау» гостей знакомили с народными промыслами и историей Башкортостана. Тут же рядом – будущее, которое уже наступило.
До запуска метропоезда «Алга, Башкортостан!» в прямом эфире остаются считанные минуты. Состав будет включать 10 вагонов, и каждый из них оформлен в определенной стилистике. Это Уфа и достопримечательности столицы, история башкир с древних времен до современности, культура, фольклор башкирского народа. Курсировать метропоезд будет по Сокольнической линии метро Москвы. А это 44 километра и час пути в одну сторону. Старт движению дал глава Башкортостана Радий Хабиров.
В ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню Республики, Радий Хабиров вручил государственные награды и почётные грамоты. На сцену приглашали врачей, профессоров, представителей общественных организаций, госслужащих, артистов. Отметили и молодёжь, достойно представляющую Башкортостан на международной арене. Ильнур Шайхисламов привык работать в тишине. Но в День Республики молодому профессионалу аплодировали сотни людей.
Радий Хабиров поблагодарил всех, кто прославляет Башкортостан и трудится во благо республики. Несмотря на пандемию, регион выполняет социальные обязательства, строит жилье, больницы, школы, детские сады, дороги. Инвесторы заполняют особые экономические зоны, создавая рабочие места и новые производства. Аграрии совершают невозможное, даже в засуху вырастив и собрав более двух миллионов тонн зерна. В честной борьбе Башкирии нет равных.
Подтвердили это и представители братской республики, которые приехали поздравить Башкортостан с государственным праздником. Соперничать регионы могут разве что во время матчей хоккейных команд «Салават Юлаев» и «Барыс».
В своей речи Радий Хабиров отметил не только врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом, но и спасателей, лесников и волонтёров, вставших на защиту башкирских лесов и населенных пунктов во время пожаров в Зауралье. Им есть с кого брать пример любви к Родине: Муллаян Халиков, Карим Хакимов, Тагир Кусимов и другие известные личности. Поблагодарил Глава Башкортостана и своих предшественников Муртазу Рахимова и Рустэма Хамитова за достижения региона. Медалью «За трудовую доблесть» глава республики наградил бывшего руководителя башкирского кабмина Рафаэля Байдавлетова.
Поздравить жителей Башкортостана с праздником приехали гости из Донбасса. Делегацию возглавил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что два братских региона связаны не только общей историей.
День Республики – общий праздник более чем для ста национальностей, проживающих в Башкортостане. И именно люди делают регион комфортным для проживания. Сегодня можно с уверенностью сказать: многообразие культур и дружба народов – главное достояние нашего общего дома.