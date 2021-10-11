В Башкирии создадут Евразийский экономический центр в сотрудничестве с Казахстаном

Новый центр позволит объединить конкурентные преимущества и специализации регионов-участников в одну цепочку – от добычи сырья до выпуска импортозамещающей продукции. Оборот средств будет исчисляться триллионами рублей.

Сегодня был заключен ряд соглашений казахстанскими партнерами о сотрудничестве. Первой ласточкой должен стать авиарейс между Уфой и Нур-Султаном, который появится в начале 2022 года. В рамках совместных договоренностей также будет развиваться побратимство между Стерлитамаком и городом Уральском Западно-Казахстанской области.

Будем работать над реализацией наших договоренностей. Имею в виду организацию поставок промышленного оборудования, продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, сельхозтехники, создание совместных высокотехнологичных производств, развитие логистических центров. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До конца этого года мы определяем основные приоритеты развития и сотрудничества, а на следующий год по отраслям хотим конкретные меры определить, шаги определить. Это и инвестпроекты, и сотрудничество в управлении городом. Абат Шыныбеков, аким города Уральска