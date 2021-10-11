В Башкирии создадут Евразийский экономический центр в сотрудничестве с Казахстаном

Новый центр позволит объединить конкурентные преимущества и специализации регионов-участников в одну цепочку – от добычи сырья до выпуска импортозамещающей продукции. Оборот средств будет исчисляться триллионами рублей.
Сегодня был заключен ряд соглашений казахстанскими партнерами о сотрудничестве. Первой ласточкой должен стать авиарейс между Уфой и Нур-Султаном, который появится в начале 2022 года. В рамках совместных договоренностей также будет развиваться побратимство между Стерлитамаком и городом Уральском Западно-Казахстанской области.
Для казахстанских гостей также организовали экскурсию по Центру управления республикой. В офисах здания работают представители всех министерств и ведомств, которые в режиме реального времени отслеживают, какие проблемы появляются в регионе. К электронной системе контроля также подключены все муниципалитеты и подрядчики различных организаций.