В Башкирии «целители» предлагают лечить от коронавируса при помощи магии

В социальных сетях активизировались представители мистической медицины. Ведьмы и колдуны стали теперь «ковидуньями» и «штамм-магами». Они предлагают свои услуги, заявляя, что могут вылечить коронавирус огнем, свечами и заговором. Мы связались с несколькими «сетевыми лекарями» и узнали, как они борются со смертельной инфекцией.

Этот ритуал черный маг Александр Богданович в последнее время проводит чуть ли не ежедневно. По словам колдуна, при помощи уникального обряда на бубне, а потом и кубызе он вызывает духов, которые оберегают от коронавируса. За 5-минутное виртуальное шоу черный маг просит 6 тысяч рублей.

Эта защита включает корректировку судьбы человека, его кода. Если ему было суждено заболеть, его жизнь сложилась бы по-другому. – То есть лучше обратиться к духам? – Безусловно. Александр Богданович, черный маг

В последнее время интернет буквально пестрит объявлениями. Представители потусторонней медицины: ведьмы, маги, космоэнергеты и ясновидящие – готовы за определенную плату излечить смертельную инфекцию.

Ради такого шабаша даже всем известный телешарлатан Анатолий Кашпировский вышел из тьмы и материализовался на своем Ютуб-канале. Его ролики смотрят миллионы людей.

Те, кто сейчас не на искусственной вентиляции легких, но задыхается, а еще испытывает боли в спине и во всем теле, те, кто потерял обоняние, – вот это наш контингент. Анатолий Кашпировский, психотерапевт

Некоторые целители прибегают к лечениям травами. Экстрасенс с многолетним стажем Лада исцеляет при помощи пистолета, заряженный молотой крапивой. Кроме того, знахарка применяет в своей практике и огонь, который, по ее словам, убивает всю негативную энергетику. Чтобы не быть голословной, предлагает нам на себе испытать процедуру.

Работаю по всем чакрам человека. Я его удаляю, стираю Лада Целитель, знахарка

Эта девушка отдала ясновидящей и колдунье из интернета 40 тысяч рублей, она настолько поверила в мистические силы, что сначала якобы даже почувствовала себя лучше.

Сначала я почувствовала, что со мной действительно что-то происходит, мне лучше. Потом она, видимо, почувствовала, что я боюсь, и у нее аппетиты стали расти, просила переводить еще и еще. Кира Федорова, пострадавшая

Хейтеры и скептики никуда не делись. Они пачками пишут жалобы и заявления в правоохранительные органы. Но это не смущает целительницу Елену. Она уже 10-й год лечит дистанционно. Но вот при встрече демонстрировать способности на камеру не спешит.

Специалисты говорят, что некоторые представления порой доходят до абсурда. По сути, это ничем не прикрытый обман. Тем не менее представители потусторонней индустрии умело давят на болевые точки и дают 100-процентную гарантию, а также берутся за сложные случаи. И так находят своего клиента.