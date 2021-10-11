В Башкирии «целители» предлагают лечить от коронавируса при помощи магии

В социальных сетях активизировались представители мистической медицины. Ведьмы и колдуны стали теперь «ковидуньями» и «штамм-магами». Они предлагают свои услуги, заявляя, что могут вылечить коронавирус огнем, свечами и заговором. Мы связались с несколькими «сетевыми лекарями» и узнали, как они борются со смертельной инфекцией.
Этот ритуал черный маг Александр Богданович в последнее время проводит чуть ли не ежедневно. По словам колдуна, при помощи уникального обряда на бубне, а потом и кубызе он вызывает духов, которые оберегают от коронавируса. За 5-минутное виртуальное шоу черный маг просит 6 тысяч рублей.
В последнее время интернет буквально пестрит объявлениями. Представители потусторонней медицины: ведьмы, маги, космоэнергеты и ясновидящие – готовы за определенную плату излечить смертельную инфекцию.
Ради такого шабаша даже всем известный телешарлатан Анатолий Кашпировский вышел из тьмы и материализовался на своем Ютуб-канале. Его ролики смотрят миллионы людей.
Некоторые целители прибегают к лечениям травами. Экстрасенс с многолетним стажем Лада исцеляет при помощи пистолета, заряженный молотой крапивой. Кроме того, знахарка применяет в своей практике и огонь, который, по ее словам, убивает всю негативную энергетику. Чтобы не быть голословной, предлагает нам на себе испытать процедуру.
Эта девушка отдала ясновидящей и колдунье из интернета 40 тысяч рублей, она настолько поверила в мистические силы, что сначала якобы даже почувствовала себя лучше.
Хейтеры и скептики никуда не делись. Они пачками пишут жалобы и заявления в правоохранительные органы. Но это не смущает целительницу Елену. Она уже 10-й год лечит дистанционно. Но вот при встрече демонстрировать способности на камеру не спешит.
Специалисты говорят, что некоторые представления порой доходят до абсурда. По сути, это ничем не прикрытый обман. Тем не менее представители потусторонней индустрии умело давят на болевые точки и дают 100-процентную гарантию, а также берутся за сложные случаи. И так находят своего клиента.
Сейчас, когда число заражённых ежедневно растёт, количество предложений поставить защиту или вылечить от ковида зашкаливает. Но где гарантии, что маги и целители вам как-то помогут? Поэтому специалисты рекомендуют: если вы все-таки заболели, то лучше обратиться к врачам, а не к виртуальным колдунам.