В Уфе прошел турнир силачей «Урал-батыр»

Сегодня в Уфе состоялся всероссийский турнир среди стронгменов «Урал-батыр». Лучших выявляли 10 самых сильных людей страны. Организаторы состязаний подготовили уникальные задания, выполнить которые удалось не всем.

Одним из первых испытаний для участников турнира стал «Хват батыра» – непростое упражнение, к которому практически невозможно подготовится. Таких тренажеров в России больше нет. А участникам нужно удержать бревна весом в 340 килограммов, при этом важно на первых секундах поймать баланс. Уфимец Денис Вагапов побил прошлогодний рекорд, продержавшись на помосте минуту. Лучше него выступили только два силача, один из которых – чемпион «Урал-батыра – 2020» года Давид Шамей.

В турнире приняли участие 10 самых сильных людей страны. В Уфу приехали победители мировых и российских соревнований из Белгорода, Курска, Санкт-Петербурга и не только. Республику в состязании стронгменов представляли Денис Вагапов из Уфы и Петр Коршак из Нефтекамска. Кстати, соревнования прошли с соблюдением всех антиковидных мер.

Самым непростым упражнением для силачей стала «Карусель батыра». Перед спортсменами стояла задача как можно дальше пронести 400-килограммовый мотоцикл. Сразу трем участникам турнира при выполнении этого испытания стало плохо.

Валерий Савин из Ханты-Мансийского автономного округа стал лучшим сразу в нескольких упражнениях. Для спортсмена участие здесь – уже своего рода победа, ведь это его второй турнир в карьере после травмы. 3 года он восстанавливался и набирал форму.