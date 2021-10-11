В Уфе прошел турнир силачей «Урал-батыр»

Сегодня в Уфе состоялся всероссийский турнир среди стронгменов «Урал-батыр». Лучших выявляли 10 самых сильных людей страны. Организаторы состязаний подготовили уникальные задания, выполнить которые удалось не всем.
Одним из первых испытаний для участников турнира стал «Хват батыра» – непростое упражнение, к которому практически невозможно подготовится. Таких тренажеров в России больше нет. А участникам нужно удержать бревна весом в 340 килограммов, при этом важно на первых секундах поймать баланс. Уфимец Денис Вагапов побил прошлогодний рекорд, продержавшись на помосте минуту. Лучше него выступили только два силача, один из которых – чемпион «Урал-батыра – 2020» года Давид Шамей.
В турнире приняли участие 10 самых сильных людей страны. В Уфу приехали победители мировых и российских соревнований из Белгорода, Курска, Санкт-Петербурга и не только. Республику в состязании стронгменов представляли Денис Вагапов из Уфы и Петр Коршак из Нефтекамска. Кстати, соревнования прошли с соблюдением всех антиковидных мер.
Самым непростым упражнением для силачей стала «Карусель батыра». Перед спортсменами стояла задача как можно дальше пронести 400-килограммовый мотоцикл. Сразу трем участникам турнира при выполнении этого испытания стало плохо.
Валерий Савин из Ханты-Мансийского автономного округа стал лучшим сразу в нескольких упражнениях. Для спортсмена участие здесь – уже своего рода победа, ведь это его второй турнир в карьере после травмы. 3 года он восстанавливался и набирал форму.
Чемпиона определяли по сумме баллов по итогам пяти заданий. Победителем всероссийского турнира силачей стал Валерий Савин. На этот раз прошлогодний победитель турнира Давид Шамей показал лишь второй результат. Представители республики сумели занять места в середине турнирной таблицы.