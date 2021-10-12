В Уфе прошёл турнир по профессиональному боксу Russian Super Series

В Уфе впервые прошёл вечер профессионального боксерского турнира Russian Super Series. Соревнования приурочили ко Дню Республики. В состязаниях выступали три спортсмена из Башкирии. Поддержать участников пришёл Глава региона Радий Хабиров и члены официальной делегации Казахстана.
Главным поединком вечера стал бой чемпиона Олимпийских игр в Токио, представителя Башкортостана Альберта Батыргазиева и итальянца Лазе Суата. Наш спортсмен завоевал пояс WBO European в полулёгком весе.
Регион также достойно представили воспитанники башкирской школы бокса: мастера спорта международного класса Артур Субханкулов и Иван Абрамов, мастер спорта России Данис Габдрафиков. Всего на турнире прошло 6 поединков, в которых встречались боксёры из России, стран СНГ и Европы.