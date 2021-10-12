В Уфе дело о халатности сотрудника строительной организации получило продолжение

В Уфе из-за халатности сотрудника строительной компании человек ослеп на один глаз. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональный следком.

По данным следствия, 17 февраля мужчина дал бригаде рабочих задачу. При переносе 11-метровых арматурных прутьев двумя сотрудниками один из прутьев зацепился за висевший провод электроудлинителя от подключенной шлифовальной машины. Конец арматуры ударил находящегося рядом третьего бетонщика в область глаза. От полученной травмы сотрудник ослеп на один глаз.