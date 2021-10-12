В Уфе дело о халатности сотрудника строительной организации получило продолжение

В Уфе из-за халатности сотрудника строительной компании человек ослеп на один глаз. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональный следком.
По данным следствия, 17 февраля мужчина дал бригаде рабочих задачу. При переносе 11-метровых арматурных прутьев двумя сотрудниками один из прутьев зацепился за висевший провод электроудлинителя от подключенной шлифовальной машины. Конец арматуры ударил находящегося рядом третьего бетонщика в область глаза. От полученной травмы сотрудник ослеп на один глаз.
Установлено, что обвиняемый до начала работ не проверил рабочее место на безопасность. Обвиняемый свою вину не признал. Дело находится на стадии завершения расследования.