Спирт, которым отравились под Оренбургом, использовался для производства средства против коррозии

Спирт, из-за которого отравились 67 человек в Оренбургской области, был антикоррозийным средством. Об этом сообщается на сайте МВД России по Оренбургской области.
Подозреваемые приобрели спирт для производства суррогатного алкоголя в одной из уфимских компаний, которая занимается реализацией технических жидкостей.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют законность продажи этой жидкости. Всего из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 67 человек, 34 из них погибли.
Фото: lenta.ru