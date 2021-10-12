Спирт, которым отравились под Оренбургом, использовался для производства средства против коррозии

Спирт, из-за которого отравились 67 человек в Оренбургской области, был антикоррозийным средством. Об этом сообщается на сайте МВД России по Оренбургской области.

Подозреваемые приобрели спирт для производства суррогатного алкоголя в одной из уфимских компаний, которая занимается реализацией технических жидкостей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют законность продажи этой жидкости. Всего из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 67 человек, 34 из них погибли.