Стало известно, как сейчас живет девочка из Башкирии, которую из-за внешности не брали в садик

Волонтеры рассказали, как сейчас живет девочка Соня из Стерлитамака, не брали в детский сад из-за внешности.
К счастью, у малышки все хорошо. Садик стал одним из ее любимых мест. Соня посещает его с большим удовольствием, получает грамоты и дружит с другими детьми.
Напомним, в сентябре 2019 года мама Сони обратилась к волонтерам с просьбой о помощи. Девочку отказались принимать в детский сад из-за генетических аномалий, объясняя это тем, что другие дети могут испугаться ее внешнего вида.
История получила огласку во всех региональных СМИ, и ей помогли – устроили в детский сад, оплатили лечение в Израиле, пересилили в другую хорошую квартиру. До этого семье приходилось жить в ужасных условиях.