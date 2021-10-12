Стало известно, как сейчас живет девочка из Башкирии, которую из-за внешности не брали в садик

Волонтеры рассказали, как сейчас живет девочка Соня из Стерлитамака, не брали в детский сад из-за внешности.

К счастью, у малышки все хорошо. Садик стал одним из ее любимых мест. Соня посещает его с большим удовольствием, получает грамоты и дружит с другими детьми.

Как же приятно смотреть на новую жизнь наших подопечных. Наша София в садике, много достижений. Веселая и добрая девочка, которую никто не замечал и обходили стороной. Посмотрите, как все изменилось. Регина Биргулиева, руководитель фонда помощи

Напомним, в сентябре 2019 года мама Сони обратилась к волонтерам с просьбой о помощи. Девочку отказались принимать в детский сад из-за генетических аномалий, объясняя это тем, что другие дети могут испугаться ее внешнего вида.