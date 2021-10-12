Жители Башкирии в разгар пандемии устроили давку во время розыгрыша машины

Вчера, 11 октября, жители Нефтекамска устроили давку во время розыгрыша машины. Организаторы выбрали победителя случайным образом и вручили ему ключи от новенькой "Лады".

Стимулирующую акцию в День Башкирии решил устроить один из магазинов. Для участия в лотерее необходимо было совершить покупку в магазине на протяжении нескольких месяцев.

Организаторам розыгрыша было все равно на такое скопление участников лотереи в день, когда по всей республике в срочном порядке отменяли все массовые мероприятия.

Похожий конкурс магазин проводил и в прошлом году.