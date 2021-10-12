В Башкирии невакцинированные пожилые уйдут на самоизоляцию

С 13 октября в Башкирии вводится обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Это касается тех, кто не вакцинирован. Об этом стало известно сегодня, 12 октября, на оперативном совещании в Правительстве республики.

Напомним, о необходимости введения режима самоизоляции для пожилых из-за распространения COVID-19 заявили главврачи ковид-госпиталей Башкирии. Медработники предупреждают, что у старшего поколения, в особенности у тех, у кого есть хронические заболевания, ковид переносится крайне тяжело. Много смертей.