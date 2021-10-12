Жительница Башкирии лишилась крупной суммы денег, поверив мошеннику
46-летняя жительница Октябрьского обратилась в полицию и сообщила, что обманом у нее украли деньги. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительным данным, потерпевшей на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент мошенники пытаются снять с ее карты денежные средства. При этом неизвестный назвал точные персональные данные заявительницы, Для предотвращения мошеннических операций лжесотрудник настоятельно порекомендовал срочно произвести переводы денежных средств на другой счет, специально открытый для нее. Для убедительности неизвестный неоднократно осуществлял звонки на номер телефона женщины, якобы соединяя ее для разговора то с техническим, то с юридическим отделом банка.
пресс-служба МВД Башкирии
В несколько этапов заявительница перевела злоумышленнику около 131 тысячи рублей. Придя домой, она рассказала обо всем своему супругу. Мужчина понял, что его жену обманули, и супруги поспешили обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника.