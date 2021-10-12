В Башкирии грибники наткнулись на гору мертвых индюков

В Чишминском районе Башкирии на территории Еремеевского сельсовета грибники обнаружили в лесу гору из тушек индюков. Об этом сообщил глава района Ришат Мансуров.

Фото №1 - В Башкирии грибники наткнулись на гору мертвых индюков

На место выехала группа экспертов. Всего специалисты насчитали около 350 тушек домашней птицы.

Мансуров сообщил, что в ходе совещания местные власти решили сжечь останки птиц. Дело в том, что на прошлой неделе на территории Туймазинского района республики выявили сразу два очага распространения птичьего гриппа. По всей видимости, из-за этого чиновники решили перестраховаться.

Глава Чишминского района попросил местных жителей сообщать представителям администрации о похожих случаях.

Фото: vk.com/rishat_mansurov.

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