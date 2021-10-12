В Башкирии грибники наткнулись на гору мертвых индюков

Мансуров сообщил, что в ходе совещания местные власти решили сжечь останки птиц. Дело в том, что на прошлой неделе на территории Туймазинского района республики выявили сразу два очага распространения птичьего гриппа. По всей видимости, из-за этого чиновники решили перестраховаться.