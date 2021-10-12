В Уфе ушел из жизни музыкант ХК «Салават Юлаев» Александр Петров

Вчера, 11 октября, ушел из жизни Александр Петров, который известен среди болельщиков ХК «Салават Юлаев» как «Колдун». Об этом рассказала Анна Клемина, занимавшаяся сбором средств для его лечения.

Фото №1 - В Уфе ушел из жизни музыкант ХК «Салават Юлаев» Александр Петров

Всем огромное спасибо за помощь, все средства будут переданы маме Саши. О месте прощания будет сообщено дополнительно.

подруга семьи

Напомним, в конце лета Александр оказался прикован к кровати из-за болезни. Родные и близкие начали сбор средств и пытались помочь музыканту выбраться из беды.

Даже несмотря на то, что у «Колдуна» не было специального музыкального образования, он, не зная ни одной ноты, сопровождал на синтезаторе все матчи хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Фото: ИА "Башинформ".

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