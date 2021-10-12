В Башкирии мать двоих детей избила мужчину и вымогала у него деньги

В пресс-службе суда рассказали, что девушка ударила мужчину по лицу и начала вымогать у него 60 тысяч рублей, угрожая насилием. Вскоре ее задержали стражи порядка.

Свою вину она так и не признала. Ранее ее уже приговаривали к пяти годам тюрьмы, однако отсрочили наказание из-за возраста детей. На этот раз отсрочивать наказание не стали и приговорили ее к 5,5 годам заключения.