В Башкирии мать двоих детей избила мужчину и вымогала у него деньги

В Учалинском районе Башкирии суд вынес приговор 23-летней матери двоих детей. Ее признали виновной в вымогательстве и избиении.

Фото №1 - В Башкирии мать двоих детей избила мужчину и вымогала у него деньги

В пресс-службе суда рассказали, что девушка ударила мужчину по лицу и начала вымогать у него 60 тысяч рублей, угрожая насилием. Вскоре ее задержали стражи порядка.

Свою вину она так и не признала. Ранее ее уже приговаривали к пяти годам тюрьмы, однако отсрочили наказание из-за возраста детей. На этот раз отсрочивать наказание не стали и приговорили ее к 5,5 годам заключения.

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