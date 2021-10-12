В Башкирии в пожаре погиб 68-летний мужчина

Накануне в селе Староалексеева Кармаскалинского района Башкирии произошел пожар. На место трагедии направились спецслужбы.
В пресс-службе Госкомитета по ЧС рассказали, что пожар произошел в бревенчатом доме. Предварительная причина пожара - возгорание электропроводки.
«Кабель был подключен в розетку, розетка была плохая с плохим соединением, произошел нагрев и вот, случился пожар. Ни в коем случае нельзя самим соединять провода, не будучи профессионалом», — сказал в прямом эфире ЦУР Башкортостана заместитель начальника отдела административной практики и дознания МЧС России по Башкортостану Петр Ильин.
В результате трагедии пострадал 38-летний мужчина. Также в пожаре погиб 68-летний пенсионер. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.