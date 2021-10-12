В Башкирии в пожаре погиб 68-летний мужчина

«Кабель был подключен в розетку, розетка была плохая с плохим соединением, произошел нагрев и вот, случился пожар. Ни в коем случае нельзя самим соединять провода, не будучи профессионалом», — сказал в прямом эфире ЦУР Башкортостана ﻿заместитель начальника отдела административной практики и дознания МЧС России по Башкортостану Петр Ильин.