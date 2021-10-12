Житель Башкирии лишился 270 тысяч рублей при покупке бетона
Житель Башкирии обратился в полицию и рассказал, что при покупке бетона лишился 270 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
По предварительным данным, заявитель созвонился с компанией, осуществляющей производство и продажу бетона. В ходе беседы мужчина, оформив заказ, попросил диспетчера фирмы отправить счет на оплату бетона. Примерно, через полчаса, на электронную почту он получил письмо, где были указаны необходимые данные. Однако спустя несколько минут пришло еще одно сообщение, в котором были указаны новые реквизиты для оплаты.
пресс-служба МВД Башкирии
Ранее мужчина уже оформлял заказы в этой фирме, поэтому каких-либо подозрений у него не возникло. Ничего не заподозрив, он перевел аферистам свыше 270 тысяч рублей.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.