Житель Башкирии лишился 270 тысяч рублей при покупке бетона

По предварительным данным, заявитель созвонился с компанией, осуществляющей производство и продажу бетона. В ходе беседы мужчина, оформив заказ, попросил диспетчера фирмы отправить счет на оплату бетона. Примерно, через полчаса, на электронную почту он получил письмо, где были указаны необходимые данные. Однако спустя несколько минут пришло еще одно сообщение, в котором были указаны новые реквизиты для оплаты.

пресс-служба МВД Башкирии