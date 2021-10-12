В Башкирии выявили 633 новых случаев коронавируса

С каждым днем ситуация с пандемией COVID-19 становится все напряженнее. Ежедневно продолжает расти число заболевших. Свежие данные предоставил региональный Минздрав.
За последние 24 часа в Башкирии зафиксировано 633 новых случая COVID-19. Общее число зараженных достигло 73 512. На данный момент 6 500 человек находятся на амбулаторном лечении, еще 1 295 - госпитализированы. 55 пациентов находятся в реанимации.
В свою очередь, Радий Хабиров поручил проследить, чтобы ни один житель Башкирии, находящийся в тяжелом состоянии, не оказался в ситуации, когда не может попасть в больницу.
В настоящий момент в республику поставлено 1 891 000 доз антиковидных вакцин. Первым компонентом привились 1345000 человек, еще 1225000 полностью завершили вакцинацию.