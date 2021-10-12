В Башкирии будут развивать лингвистическую платформу Lingvodoc

Соглашение об этом заключили Институт системного программирования имени Иванникова Российской академии наук и правительство республики. Это произошло в рамках второго заседания научной сессии по этнической истории и антропологии башкир. 

Что касается подписанного соглашения, сотрудничество ученых будет развиваться в рамках программы совместных комплексных исследований северо-западного диалекта башкирского языка. Платформа Lingvodoc – это система для совместной многопользовательской документации исчезающих языков, создания многослойных словарей и научной работы с полученными звуковыми и текстовыми данными.

Она и образовательная, и исследовательская, когда это не только отдельно в Башкирии, например, ученые занимаются диалектами башкирского языка, у них есть свой сегмент. Это здорово и должно быть. Но будет отдельно в Башкирии, отдельно в Якутии, отдельно просто говоры, умирающие языки. И вот это все должно быть в одном месте, когда лингвисты имеют платформу, на которой могут ставить эксперименты, учить детей.

Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования Российской академии наук

Мы надеемся, что вот эти технологии искусственного интеллекта постепенно начнут применяться к языкам всей нашей страны, и мы рады, что Башкирия здесь, можно сказать, в самом начале, впереди других.

Юлия Норманская, заведующая лабораторией «Лингвистические платформы» Института системного программирования Российской академии наук
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии