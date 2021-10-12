В Башкирии будут развивать лингвистическую платформу Lingvodoc

Соглашение об этом заключили Институт системного программирования имени Иванникова Российской академии наук и правительство республики. Это произошло в рамках второго заседания научной сессии по этнической истории и антропологии башкир.
Что касается подписанного соглашения, сотрудничество ученых будет развиваться в рамках программы совместных комплексных исследований северо-западного диалекта башкирского языка. Платформа Lingvodoc – это система для совместной многопользовательской документации исчезающих языков, создания многослойных словарей и научной работы с полученными звуковыми и текстовыми данными.