В Башкирии будут развивать лингвистическую платформу Lingvodoc

Она и образовательная, и исследовательская, когда это не только отдельно в Башкирии, например, ученые занимаются диалектами башкирского языка, у них есть свой сегмент. Это здорово и должно быть. Но будет отдельно в Башкирии, отдельно в Якутии, отдельно просто говоры, умирающие языки. И вот это все должно быть в одном месте, когда лингвисты имеют платформу, на которой могут ставить эксперименты, учить детей.

Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования Российской академии наук