В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины

Сегодня утром, 12 октября, в Мечетлинском районе Башкирии произошел пожар. На место трагедии выехали экстренные службы.

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что на улице Юбилейной в селе Большеустикинское загорелся жилой дом. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили очаг возгорания на площади одного квадратного метра.

Пожарные боролись с огнем на протяжении 44 минут. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили труп 48-летнего мужчины. Сейчас дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства случившегося.