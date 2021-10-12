В Московском метро запустили посвященный Уфе поезд

В Московском метро запустили поезд, внешний вид которого посвящен 450-летию Уфы. Старт составу дали прямо из башкирской столицы – с торжественного приема Главы Башкирии Радия Хабирова, посвященного Дню республики.
В пресс-службе Главы Башкирии рассказали, что в строительстве московской подземки серьезно помогли жители республики. К примеру, из одного Краснокамского района прибыл отряд, состоящий из пяти тысяч человек. На строительстве первой очереди московского метрополитена каждый 15-ый работник приехал из Башкортостана.
Состав из 10 вагонов метров покрасили в красный цвет и украсили общеизвестными символами республики и Уфы – фотографией памятника Салавату Юлаеву и башкирским орнаментом. Внутри вагонов установлены таблички с интересной информацией о регионе. Необычный поезд будет курсировать по Сокольнической линии столичного метро.
В прямом эфире жителей Башкортостана поздравили с Днём Республики представитель Дирекции международных транспортных коридоров Минтранса России Тимур Мухаметьянов и заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.
Фото: glavarb.ru.