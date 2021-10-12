В Московском метро запустили посвященный Уфе поезд

Я очень признателен мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину и руководству метрополитена за поддержку инициативы создания брендированного поезда Башкортостана. Этот состав – дань уважения тысячам наших земляков, которые строили ветки столичного метро. Мы постарались наполнить поезд информацией о природе, истории, экономике и культуре Башкортостана, чтобы москвичи могли больше узнать о нашем регионе и захотели посетить его.

Радий Хабиров, Глава Башкирии