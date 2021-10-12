В Московском метро запустили посвященный Уфе поезд

В Московском метро запустили поезд, внешний вид которого посвящен 450-летию Уфы. Старт составу дали прямо из башкирской столицы – с торжественного приема Главы Башкирии Радия Хабирова, посвященного Дню республики.

Фото №1 - В Московском метро запустили посвященный Уфе поезд

В пресс-службе Главы Башкирии рассказали, что в строительстве московской подземки серьезно помогли жители республики. К примеру, из одного Краснокамского района прибыл отряд, состоящий из пяти тысяч человек. На строительстве первой очереди московского метрополитена каждый 15-ый работник приехал из Башкортостана.

Я очень признателен мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину и руководству метрополитена за поддержку инициативы создания брендированного поезда Башкортостана. Этот состав – дань уважения тысячам наших земляков, которые строили ветки столичного метро. Мы постарались наполнить поезд информацией о природе, истории, экономике и культуре Башкортостана, чтобы москвичи могли больше узнать о нашем регионе и захотели посетить его.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
Фото №2 - В Московском метро запустили посвященный Уфе поезд

Состав из 10 вагонов метров покрасили в красный цвет и украсили общеизвестными символами республики и Уфы – фотографией памятника Салавату Юлаеву и башкирским орнаментом. Внутри вагонов установлены таблички с интересной информацией о регионе. Необычный поезд будет курсировать по Сокольнической линии столичного метро.

В прямом эфире жителей Башкортостана поздравили с Днём Республики представитель Дирекции международных транспортных коридоров Минтранса России Тимур Мухаметьянов и заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Мы очень рады запуску этого поезда. Уверена, что пассажиры по достоинству оценят проделанную работу по его оформлению и узнают больше о Башкортостане.

Юлия Темникова, замначальника Московского метрополитена

Фото: glavarb.ru.

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