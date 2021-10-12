В Башкирии уменьшилось количество новорожденных

Росстат предоставил результаты статистического исследования, которое указывает на то, что в Башкирии увеличилась смертность.

Так, по данным аналитиков, в августе 2021 года в республике зафиксировано 6082 смертей. При этом за тот же период в 2020 году скончались 4606 человек. То есть разница составила целых 1476 случаев.

Также статистики отметили, что в Башкирии не наблюдается существенного прироста населения. В августе 2021 года в республике родилось 3466 малышей. Это на 56 новорожденных меньше, чем в 2020 году.