В Уфе снимают сериал со звездами российского кино

В Уфе проходят съемки сериала с участием звезд российского кино. В актерском ансамбле проекта «Саня, газуй!» Андрей Федорцов и Олег Тактаров, а вся съемочная команда собрана из разных регионов страны. Главную же роль играет актриса из Уфы Арина Федорова.

В центре сюжета история девушки Сани, которая приходит работать в сервис автослесарем. Ей придется столкнуться с насмешками коллег и недоверием клиентов. Но своей находчивостью и смекалкой Саня доказывает мужскому коллективу, что является профи своего дела.

Я здесь впервые в качестве киноактера. До этого приезжал со спектакля. Очень приятно, что здесь у всех горит глаз, очень хорошие актеры. Андрей Федорцов, заслуженный артист России

Съемки проходят в Уфе и окрестностях города. В качестве автосервиса используется павильон киностудии «Башкортостан». На данный момент отснята половина материала. Первый сезон сериала будет состоять из шести серий по 25 минут. Первые серия появятся в интернете в начале ноября. Уже параллельно планируются съемки второго сезона, который также может быть снят в Уфе.