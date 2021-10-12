В Башкирии молодую женщину зарезали прямо во дворе дома

В один момент мужчина забежал в дом, схватил нож, а после выбежал и около восьми раз ударил женщину. К сожалению, несчастная скончалась по пути в больницу. Убийца был задержан и сначала признал свою вину, но после отказался от своих слов. Суд, однако, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 4 месяцев лишения свободы.