В Башкирии молодую женщину зарезали прямо во дворе дома

Перед судом в Учалинском районе предстал уроженец Таджикистана. Мужчину обвинили в жестоком убийстве бывшей сожительницы.
Как стало известно, конфликт между мужчиной и его возлюбленной вспыхнул из-за ревности прямо во дворе дома. Пара ранее рассталась, однако гостя страны не устраивало поведение экс-сожительницы.
В один момент мужчина забежал в дом, схватил нож, а после выбежал и около восьми раз ударил женщину. К сожалению, несчастная скончалась по пути в больницу. Убийца был задержан и сначала признал свою вину, но после отказался от своих слов. Суд, однако, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 4 месяцев лишения свободы.